В G7 согласовали подход по санкциям против России

В Германии, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, состоялись переговоры "Группы семи" на уровне министров иностранных дел, часть которой состоялась при участии украинского министра Андрея Сибиги.

По итогам встречи министры согласовали совместное решение – заявление, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Члены G7 в документе выразили удовлетворение диалогом с Андреем Сибигой, и напомнили о вкладе государств-членов G7 в поддержку Украины, в том числе через введение санкций и использование доходов от замороженных российских суверенных активов.

"Семерка" напомнила, что это давление на Россию постоянно повышались в ответ не нежелание России идти на уступки.

Впрочем, на этой встрече G7 договорилась связать дальнейшие ужесточения санкций с ходом будущих мирных переговоров.

"Любые новые, дополнительные санкции после февраля (2025 года) должны быть связаны с тем, будет ли Российская Федерация прилагать реальные, добросовестные усилия, направленные на прекращение войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", – говорится в документе.

Также члены G7 подтвердили "непоколебимую поддержку Украины" в защите ее территориальной целостности.

Решение G7 согласовываются консенсусом, следовательно, за эту позицию голосовали и США.

Как сообщалось, в Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, Трамп недавно поддержал идею о возвращении РФ в G7.