Президент Финляндии предложил идею, как ЕС не оказаться за бортом мирных переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе нужен специальный посланник по Украине, чтобы обеспечить европейцам значимую роль в любом мирном процессе, который будет происходить.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в воскресенье на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует агентство Reuters.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон созывает в понедельник экстренную встречу европейских лидеров. Целью встречи будет выяснить, какую немедленную помощь они могут предоставить Украине, какую конкретную роль Европа может сыграть в предоставлении гарантий безопасности Киеву, а также как укрепить коллективную безопасность Европы.

Но десятки подобных саммитов показали, что Европа колеблется и порой разобщенная и политически слабая, когда пытается выработать единый план прекращения войны в Украине и урегулирования отношений с Россией.

"Если я могу свободно высказать одну идею, если будет стол переговоров, я думаю, что нам нужно сделать что-то подобное тому, что было сделано в Косово", – заявил президент Финляндии на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европа должна иметь специального посланника, такого как Мартти Агтисаари (по Косово), а также заместителя посланника на уровне... Келлога..., и в этом смысле мы получим какую-то долю в игре", – добавил Стубб.

Накануне специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Государства ЕС заявляют, что мирное соглашение с Россией без Европы – не вариант.