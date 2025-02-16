В Брюсселе застрелили 19-летнего во время новой вспышки насилия со стороны наркобанд

В Брюсселе в субботу поздно вечером застрелили 19-летнего юношу на фоне обострения насилия со стороны наркогруппировок в бельгийской столице.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTBF со ссылкой на данные местной прокуратуры.

Прокуратура сообщила в воскресенье, что стрельба произошла в брюссельском районе Андерлехт около 21:30 по местному времени.

Полиция разыскивала подозреваемых, которые скрылись на автомобиле.

"Наши первоначальные расследования дают нам основания полагать, что инцидент произошел в контексте сведения счетов в среде наркоторговцев", – говорится в заявлении прокуратуры.

"События произошли несмотря на усиленное присутствие нашей полиции, которая дежурила в 70 метрах. Это знак того, что эти уроды не остановятся ни перед чем. Мы должны продолжать контролировать эту территорию, но этого далеко не достаточно. Мы должны активизировать судебные расследования, чтобы ликвидировать сети и тех, кто дергает за ниточки", – сказал мэр Андерлехта Фабрис Кумпс.

В последние годы Брюссель страдает от перестрелок, связанных с деятельностью наркобанд. Официальные лица заявляют, что в Бельгии действуют более 100 самых опасных преступных группировок Европы.

Убийство, совершенное в субботу, последовало за другой смертельной стрельбой, произошедшей в Андерлехте в этом месяце.

А отдельный инцидент со стрельбой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена.