Проросійський Додон оголосив початок масових протестів у Молдові

Колишній президент Молдови і лідер проросійської Партії соціалістів (ПСРМ) Ігор Додон оголосив про початок серії протестів проти чинної влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Перша акція запланована на суботу, 22 лютого, об 11:00 біля будівлі адміністрації президента, повідомив політик в одному з інтерв'ю.

Додон уточнив, що протести будуть відкриті для всіх громадян, незалежно від їхніх політичних поглядів.

"Ми організуємо протест без прапорів, куди може прийти будь-хто. Це тільки початок. Ми проведемо й інші акції, особливо коли потеплішає, і більше людей будуть готові вийти на вулиці. Протест пройде у вихідний, тому що так зручніше багатьом, зокрема нашим колегам із регіонів", – заявив лідер ПСРМ.

Додон ще наприкінці січня заявляв про намір розпочати масові протести проти нинішнього уряду. Тоді ж він закликав опозицію до об'єднання, зазначивши, що вже ведуться переговори з деякими політичними силами для узгодження спільного порядку протестів.

Спікер парламенту Ігор Гросу назвав оголошені ПСРМ протести частиною "плану Росії дестабілізувати Молдову".

Нагадаємо, після президентських виборів восени 2024 року Партія соціалістів організувала серію протестів. Акції проходили перед будівлею Конституційного суду і Центральної виборчої комісії, де демонстранти висловлювали незгоду і невдоволення результатами виборів.

А сам Додон називав президентку Маю Санду "президентом діаспори" і наголошував на її поразці всередині країни.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому реванш проросійських сил у Молдові можливий.