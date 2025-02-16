Пророссийский Додон объявил начало массовых протестов в Молдове

Бывший президент Молдовы и лидер пророссийской Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон объявил о начале серии протестов против действующей власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Первая акция запланирована на субботу, 22 февраля, в 11:00 у здания администрации президента, сообщил политик в одном из интервью.

Додон уточнил, что протесты будут открыты для всех граждан, независимо от их политических взглядов.

"Мы организуем протест без флагов, куда может прийти любой желающий. Это только начало. Мы проведем и другие акции, особенно когда потеплеет, и больше людей будут готовы выйти на улицы. Протест пройдет в выходной, потому что так удобнее многим, в том числе нашим коллегам из регионов", – заявил лидер ПСРМ.

Додон еще в конце января заявлял о намерении начать массовые протесты против нынешнего правительства. Тогда же он призвал оппозицию к объединению, отметив, что уже ведутся переговоры с некоторыми политическими силами для согласования общей повестки протестов.

Спикер парламента Игорь Гросу назвал объявленные ПСРМ протесты частью "плана России дестабилизировать Молдову".

Напомним, после президентских выборов осенью 2024 года Партия социалистов организовала серию протестов. Акции проходили перед зданием Конституционного суда и Центральной избирательной комиссии, где демонстранты выражали несогласие и недовольство результатами выборов.

А сам Додон называл президента Майю Санду "президентом диаспоры " и отмечал ее поражение внутри страны.

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