Держсекретар США Марко Рубіо відреагував на обурення в Європі з приводу скандальної промови віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", він говорив у інтерв’ю CBS News.

Рубіо сказав, що промова Венса була "досить історичною" – незалежно від того, "погоджуєтеся ви з ним чи ні".

"Він просто висловив у своїй промові свій погляд на це, який, відверто кажучи, поділяють багато людей. І я вважаю, що він сказав у цій промові багато речей, які потрібно було сказати. І чесно кажучи, я не знаю, чому хтось може засмучуватися через це. Люди, знаєте, не обов'язково погоджуватися з чиєюсь промовою", – сказав Рубіо.

Він додав, що Сполучені Штати неодноразово піддавалися нищівній критиці з боку багатьох європейських лідерів – "і ми не влаштовуємо істерик з цього приводу".

За словами держсекретаря США, суть промови Венса полягала в тому, що в Європі відбувається ерозія свободи слова і нетерпимості протилежних точок зору, і "це викликає занепокоєння".

"Це не ерозія вашого військового потенціалу, не ерозія вашого економічного становища, це ерозія справжніх цінностей, які пов'язують нас разом в цьому трансатлантичному союзі, про який всі говорять, і я думаю, що союзники, друзі і партнери, які працюють разом вже 80 років, повинні мати можливість відверто говорити один з одним на відкритих форумах, не ображаючись і не засмучуючись", – додав Рубіо.

У своїй промові в Мюнхені Джей Ді Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Водночас президент США Дональд Трамп назвав промову Венса "чудовою".

З повним текстом промови можна ознайомитись у матеріалі "ЄвроПравди": "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі