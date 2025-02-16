Госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на возмущение в Европе по поводу скандальной речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он говорил в интервью CBS News.

Рубио сказал, что речь Вэнса была "достаточно исторической" – независимо от того, "согласны вы с ним или нет".

"Он просто выразил в своей речи свой взгляд на это, который, откровенно говоря, разделяют многие люди. И я считаю, что он сказал в этой речи много вещей, которые нужно было сказать. И честно говоря, я не знаю, почему кто-то может расстраиваться из-за этого. Люди, знаете, не обязательно соглашаться с чьей-то речью", – сказал Рубио.

Он добавил, что Соединенные Штаты неоднократно подвергались сокрушительной критике со стороны многих европейских лидеров – "и мы не устраиваем истерик по этому поводу".

По словам госсекретаря США, суть речи Вэнса заключалась в том, что в Европе происходит эрозия свободы слова и нетерпимости противоположных точек зрения, и "это вызывает беспокойство".

"Это не эрозия вашего военного потенциала, не эрозия вашего экономического положения, это эрозия подлинных ценностей, которые связывают нас вместе в этом трансатлантическом союзе, о котором все говорят, и я думаю, что союзники, друзья и партнеры, которые работают вместе уже 80 лет, должны иметь возможность откровенно говорить друг с другом на открытых форумах, не обижаясь и не расстраиваясь", – добавил Рубио.

В своей речи в Мюнхене Джей Ди Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал речь Вэнса "замечательной".

С полным текстом речи можно ознакомиться в материале "ЕвроПравды": "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе