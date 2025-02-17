МЗС Молдови відреагувало на чергові російські дрони на території країни

Міністерство закордонних справ Молдови у понеділок, 17 лютого, засудило чергове порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства країни.

У міністерстві заявили, що це "серйозна загроза безпеці та нехтування суверенітетом Молдови".

"Ми рішуче засуджуємо незаконне порушення повітряного простору Молдови безпілотниками, спричинене російською агресією проти України. Це серйозна загроза безпеці та нехтування нашим суверенітетом. Молдова продовжить інвестувати в захист національного повітряного простору, щоб убезпечити народ від загроз", – наголосили у молдовському зовнішньополітичному відомстві.

Речник уряду країни заявив, що два російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови пізно ввечері у неділю, 16 лютого, під час атаки на українські регіони.

Також під час масованої атаки Росії на українські регіони у ніч на 13 лютого кілька дронів також залетіли на територію Молдови.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла РФ, щоб висловити протест, та оголосило про закриття Російського культурного центру.