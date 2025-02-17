МИД Молдовы отреагировал на очередные российские дроны на территории страны

Министерство иностранных дел Молдовы в понедельник, 17 февраля, осудило очередное нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

В министерстве заявили, что это "серьезная угроза безопасности и пренебрежение суверенитетом Молдовы".

"Мы решительно осуждаем незаконное нарушение воздушного пространства Молдовы беспилотниками, вызванное российской агрессией против Украины. Это серьезная угроза безопасности и пренебрежение нашим суверенитетом. Молдова продолжит инвестировать в защиту национального воздушного пространства, чтобы обезопасить народ от угроз", – отметили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель правительства страны заявил, что два российских беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы поздно вечером в воскресенье, 16 февраля, во время атаки на украинские регионы.

Также во время массированной атаки России на украинские регионы в ночь на 13 февраля несколько дронов также залетели на территорию Молдовы.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест, и объявило о закрытии Российского культурного центра.