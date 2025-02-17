В Греции построят эвакуационный порт на острове Санторини

Министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас заявил, что страна вскоре создаст эвакуационный порт на острове Санторини, чтобы облегчить безопасную эвакуацию людей в случае более сильного землетрясения на популярном туристическом направлении.

Об этом он заявил в понедельник, 17 февраля, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, Санторини с конца января страдает от десятков тысяч слабых землетрясений, что заставило тысячи людей бежать, а власти запретить строительную деятельность, закрыть школы и близлежащие острова.

Кикилиас заявил, что Греция построит эвакуационный порт для безопасной стоянки пассажирских паромов, пока не будет создана новая портовая инфраструктура.

"Наряду с новым портом на Санторини, который готовится, было принято решение о создании эвакуационного порта в той части острова, где пассажирские паромы смогут пришвартоваться в чрезвычайных ситуациях", – сказал он.

Повышенная сейсмическая активность в районе островов Санторини и Аморгос началась ориентировочно с 26 января. Из-за частых толчков, которые могут быть предвестником сильного землетрясения, тысячи туристов и жителей уехали с острова. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Вечером 10 февраля Санторини всколыхнул сильнейший за это время толчок магнитудой 5,3.