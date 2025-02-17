Еврокомиссия о возможной встрече фон дер Ляйен с Трампом: работа продолжается

Работа по подготовке возможной встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа продолжается, но пока никаких конкретных договоренностей не достигнуто.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", сообщил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмахер во время брифинга в понедельник, 17 февраля.

Отвечая на вопрос о планах президента Еврокомиссии провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, представитель Еврокомиссии констатировал, что "не может сообщить ничего нового".

"Вы знаете, что после переизбрания президента Трампа состоялся контакт (телефонный разговор фон дер Ляйен и Трампа. – Ред.). Вы также знаете, что контакты продолжаются на техническом уровне, а также на политическом уровне на разных берегах Атлантики. Работа продолжается", – сказал де Кеерсмахер.

Также представитель Еврокомиссии сообщил, что на этой неделе европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович поедет в Соединенные Штаты для обсуждения вопросов двусторонних экономических отношений. Конкретная дата визита еврокомиссара в США пока также еще не согласована.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп провели телефонный разговор после его победы на выборах, в начале ноября 2024 года: говорили и об Украине.

По состоянию на сейчас самый высокий американский чиновник, с которым президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен лично общалась после официальной смены власти в США, – вице-президент США Джей Ди Вэнс, с которым она встретилась в Париже 11 февраля.

В начале февраля фон дер Ляйен пообещала дать ответ на "необоснованные тарифы" США против ЕС.