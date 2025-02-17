У Німеччині невідомі підпалили агітаційний автобус депутатки партії Шольца

За кілька днів до виборів у Німеччині невідомі, ймовірно, здійснили напад на автобус депутатки Бундестагу від Соціал-демократичної партії Ніни Шеєр.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У ніч проти неділі її агітаційний автобус спалахнув у землі Шлезвіг-Гольштейн. "Ми припускаємо, що це був підпал, і ведемо розслідування в усіх напрямках", – заявив представник поліції.

В результаті інциденту в Бюхені ніхто не постраждав. Наразі немає жодних зачіпок щодо того, хто є зловмисниками.

Згідно з повідомленням в газеті Kieler Nachrichten, пожежна бригада виїхала на гасіння пожежі з двома пожежними машинами близько 3 години ночі в неділю. Початкові висновки вказують на те, що запальний пристрій був розміщений на передньому колесі. Звідти вогонь перекинувся на салон. Федеральне відомство кримінальної поліції проводить розслідування.

Збиток від пожежі оцінюється приблизно в 25 тисяч євро. Шеєр є членом парламенту від виборчого округу Герцогтум-Лауенбург/Стормарн-Зюд.

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш заявив, що це була атака на демократію, на всіх, хто палко відданий нашому суспільству: "Вся СДПН солідарна з Ніною Шеєр та її командою. Ми продовжимо боротьбу за соціальну і справедливу політику".

Голова СДПН Шлезвіг-Гольштейну Серпіль Мідятлі засудила "цей боягузливий напад на передвиборчий автомобіль нашої депутатки Бундестагу Ніни Шеєр". Насильство та руйнування партій і політиків є абсолютно неприйнятними як під час виборчої кампанії, так і в будь-який інший час, сказала вона.

Опонент Шеєр Анрі Шмідт з ХДС також засудив ймовірний підпал. За словами політика, це "на жаль, кульмінація цілої серії актів вандалізму".

Дострокові вибори у Німеччині відбудуться вже у неділю, 23 лютого.

За десять днів до виборів до Бундестагу підтримка консервативного союзу ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом досягла максимуму за останні місяці.

Друге місце у рейтингах посідає ультраправа "Альтернатива для Німеччини", чия лідерка Аліса Вайдель заявила, що її політсила прагне "мати дуже добрі відносини" з великими державами – зокрема, з Росією.

Партія СДПН канцлера Олафа Шольца займає в опитуваннях лише третю позицію.