За несколько дней до выборов в Германии неизвестные, вероятно, совершили нападение на автобус депутата Бундестага от Социал-демократической партии Нины Шеер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В ночь на воскресенье ее агитационный автобус загорелся в земле Шлезвиг-Гольштейн. "Мы предполагаем, что это был поджог, и ведем расследование по всем направлениям", – заявил представитель полиции.

В результате инцидента в Бюхене никто не пострадал. Пока нет никаких зацепок относительно того, кто является злоумышленниками.

Согласно сообщению в газете Kieler Nachrichten, пожарная бригада выехала на тушение пожара с двумя пожарными машинами около 3 часов ночи в воскресенье. Первоначальные выводы указывают на то, что зажигательное устройство было размещено на переднем колесе. Оттуда огонь перекинулся на салон. Федеральное ведомство уголовной полиции проводит расследование.

Ущерб от пожара оценивается примерно в 25 тысяч евро. Шеер является членом парламента от избирательного округа Герцогтум-Лауэнбург/Стормарн-Зюд.

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш заявил, что это была атака на демократию, на всех, кто горячо предан нашему обществу: "Вся СДПГ солидарна с Ниной Шеер и ее командой. Мы продолжим борьбу за социальную и справедливую политику".

Председатель СДПГ Шлезвиг-Гольштейна Серпиль Мидьятли осудила "это трусливое нападение на предвыборный автомобиль нашего депутата Бундестага Нины Шеер". Насилие и разрушение партий и политиков являются абсолютно неприемлемыми как во время избирательной кампании, так и в любое другое время, сказала она.

Оппонент Шеер Анри Шмидт из ХДС также осудил вероятный поджог. По словам политика, это "к сожалению, кульминация целой серии актов вандализма".

Досрочные выборы в Германии состоятся уже в воскресенье, 23 февраля.

За десять дней до выборов в Бундестаг поддержка консервативного союза ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем достигла максимума за последние месяцы.

Второе место в рейтингах занимает ультраправая "Альтернатива для Германии", чей лидер Алиса Вайдель заявила, что ее политсила стремится "иметь очень хорошие отношения" с крупными государствами – в частности, с Россией.

Партия СДПГ канцлера Олафа Шольца занимает в опросах лишь третью позицию.