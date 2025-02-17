МЗС Литви: ЄС більше не може покладатися на війська США для гарантій безпеки

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився, але підкреслив, що це не означає, що відносини між США і Європою почали погіршуватися.

Про це він заявив у понеділок, 17 лютого, в інтерв’ю литовським ЗМІ, передає LRT, пише "Європейська правда".

Глава литовської дипломатії заявив, що час, коли Європа могла покладатися на американську присутність і військові гарантії, закінчився.

"Це не те, що все закінчилося, ми оголосили дату і з цього моменту Америка не підтримує, це так не працює. Є певне планування, етапи, як довго ми можемо робити, що, як довго американці зможуть передислокувати сили", – сказав він.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет застеріг союзників по НАТО в Європі, що американські війська не залишаться на континенті назавжди, і закликав їх збільшити свої витрати на оборону. На це Будріс зазначив, що не бачить у цих заявах Вашингтона стратегічного розриву між США та Європою.

Він акцентував: США зазначають, що хочуть, аби Європа була сильним партнером, а відтак литовський дипломат не вважає, що варто розглядати це "як послаблення трансатлантичного зв'язку".

За словами міністра, якщо Європа не зробить кроків для зміцнення своєї оборони, то "наслідки можуть бути іншими".

"Якщо Європа не встане і не скаже, що так, у нас є можливості, так, ми можемо вирішити це за п'ять років, це за десять – це буде погано", – сказав глава литовської дипломатії.

Він підкреслив, що в той час, коли говорять про необхідність США в Європі, Вашингтон також потребує підтримки континенту.

"Європа потрібна США як найбільший у світі ринок (...) Європа потрібна США там, де вони бачать найбільші виклики, з тим же Китаєм, стабілізація Близького Сходу, боротьба з міжнародним тероризмом, запобігання експансії Росії в Африці, захист Арктики, я дивлюся на карту і не можу придумати точку, де ми не потрібні США", – додав він.

Нещодавно Трамп заявляв, що планує звернутись до європейських союзників НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

А президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вірить у єдність НАТО, але погоджується із тим, що Альянсу потрібно більше фінансувати національну оборону.