СМИ: Дания планирует миллиардные инвестиции в оборону, что увеличит ее расходы до 3% ВВП

Правительство Дании обсуждает решение о многомиллиардных инвестициях в оборону страны, которые увеличат ее расходы на 2025-2026 годы до 3% ВВП.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian по материалам датских СМИ.

В правительстве Дании предложат миллиардные инвестиции в оборону, что увеличит оборонные расходы страны в 2025-2026 годах до 3% ВВП. Приоритетные направления должно определить руководство вооруженных сил.

Премьер Метте Фредериксен во вторник примет участие в часе вопросов-ответов в парламенте, где ожидаемо прозвучит много вопросов по поводу того, как Дания будет реагировать на "новую реальность" после событий на Мюнхенской конференции по безопасности, и о содержании обсуждений на саммите в Париже, который пройдет в понедельник вечером.

В своих последних комментариях Фредериксен отметила, что Европа должна "увеличить военную поддержку Украины, производить больше и быстрее" и действовать решительнее.

В МИД Литвы заявили, что ЕС больше не может полагаться на войска США для гарантий безопасности.