Незадовго до виборів з Німеччини депортували 47 іракців

Німеччина відправила до Іраку депортаційний літак з 47 особами на борту, він вже приземлився у Багдаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Незадовго до виборів з Ганновера до Іраку депортували 47 осіб з одинадцяти федеральних земель. Це підтвердив речник Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії. 16 з них вислали з Нижньої Саксонії.

За даними порталу Flightradar, чартерний рейс авіакомпанії Freebird Airlines вилетів о 9:18 ранку. Літак приземлився в столиці Іраку Багдаді в другій половині дня.

При цьому рейс мав вилетіти о 8:00, чому сталася затримка – наразі невідомо.

За інформацією видання Bild, літак Airbus A320, на якому були репатрійовані люди, належить турецькій авіакомпанії. Рада у справах біженців Нижньої Саксонії закликала до протесту проти депортації. Там заявили, що на борту літака перебувають не лише злочинці, але й люди, які добре інтегрувалися в Німеччині.

Питання міграції є одним з ключових під час виборчої кампанії у Німеччині. Дострокові вибори відбудуться вже найближчої неділі, 23 лютого.

14 лютого німецький уряд заявив, що не планує найближчим часом депортувати до Афганістану іммігрантів, які вчинили злочини в Німеччині.

Перед цим, 13 лютого, 24-річний громадянин Афганістану, який прибув до Німеччини як прохач притулку 2016 року, навмисно протаранив на своєму автомобілі демонстрантів, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.

Після подій в Мюнхені міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер наголосила, що депортацію до Афганістану буде продовжено, але зазначила, що її важко здійснити, оскільки для цього необхідна пряма або непряма співпраця з режимом талібів.