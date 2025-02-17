Незадолго до выборов из Германии депортировали 47 иракцев

Германия отправила в Ирак депортационный самолет с 47 людьми на борту, он уже приземлился в Багдаде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Незадолго до парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля, из Ганновера в Ирак вылетел самолет, на котором депортировали 47 человек из одиннадцати федеральных земель. Это подтвердил представитель Министерства внутренних дел Нижней Саксонии. 16 из них выслали из Нижней Саксонии.

По данным портала Flightradar, чартерный рейс авиакомпании Freebird Airlines вылетел в 9:18 утра. Самолет приземлился в столице Ирака Багдаде во второй половине дня.

При этом рейс должен был вылететь в 8:00, почему произошла задержка – пока неизвестно.

По информации издания Bild, самолет Airbus A320, на котором были репатриированы люди, принадлежит турецкой авиакомпании. Совет по делам беженцев Нижней Саксонии призвал к протесту против депортации. Там заявили, что на борту самолета находятся не только преступники, но и люди, которые хорошо интегрировались в Германии.

Вопрос миграции является одним из ключевых во время избирательной кампании в Германии.14 февраля немецкое правительство заявило, что не планирует ближайшее время депортировать в Афганистан иммигрантов, совершивших преступления в Германии.

Перед этим, 13 февраля, 24-летний гражданин Афганистана, который прибыл в Германию как проситель убежища в 2016 году, намеренно протаранил на своем автомобиле демонстрантов, в результате чего пострадали более 30 человек и двое погибли.

После событий в Мюнхене министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула, что депортация в Афганистан будет продолжена, но отметила, что ее трудно осуществить, поскольку для этого необходимо прямое или косвенное сотрудничество с режимом талибов.