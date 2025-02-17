Шольц закликав до єдності Європи і США у питаннях безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після завершення екстреного саміту в Парижі 17 лютого заявив журналістам, що Європа і США повинні триматися разом у питаннях безпеки.

Його слова цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, між Європою і Сполученими Штатами "не повинно бути поділу безпеки й відповідальності".

"НАТО ґрунтується на тому, що ми завжди діємо разом і поділяємо ризики, тим самим гарантуючи нашу безпеку. Це не повинно ставитися під сумнів", – підкреслив він.

Перед самітом німецький канцлер також закликав зробити усе можливе для того, щоб Європа залишалась сильною і об’єднаною "задля нашої власної безпеки".

Нагадаємо, в Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном.

Саміт відбувся після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.