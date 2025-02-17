Шольц призвал к единству Европы и США в вопросах безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц после завершения экстренного саммита в Париже 17 февраля заявил журналистам, что Европа и США должны держаться вместе в вопросах безопасности.

Его слова цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, между Европой и Соединенными Штатами "не должно быть разделения безопасности и ответственности".

"НАТО основывается на том, что мы всегда действуем вместе и разделяем риски, тем самым гарантируя нашу безопасность. Это не должно ставиться под сомнение", – подчеркнул он.

Перед саммитом немецкий канцлер также призвал сделать все возможное для того, чтобы Европа оставалась сильной и объединенной "ради нашей собственной безопасности".

Напомним, в Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Саммит состоялся после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.