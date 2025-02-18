У Туреччині затримали 282 особи в рамках масштабної операції проти курдських бойовиків

Турецька поліція затримала 282 підозрюваних в рамках загальнонаціональної операції проти забороненої Робітничої партії Курдистану.

Про це в X (Twitter) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє "Європейська правда".

Рейди, які тривають протягом останніх п'яти днів, були проведені в 51 провінції.

Операція також проходила в містах Стамбул, Анкара і Діярбакир, зазначив міністр.

В рамках операції також було вилучено кілька одиниць зброї і "велику кількість цифрових матеріалів", додав очільник турецького МВС.

Раніше турецька поліція затримала 10 високопосадовців районних муніципалітетів Стамбула за ймовірні зв'язки з курдськими бойовиками.

Крім того, у Туреччині затримали трьох журналістів опозиційного телеканалу Halk TV, які висвітлювали судове розслідування щодо мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Мер Стамбула уже був засуджений за звинуваченням в образі членів Вищої виборчої ради Туреччини, і йому загрожує заборона на політичну діяльність, якщо його вирок 2022 року буде підтверджено судом вищої інстанції.

Він також перебуває під слідством за обвинуваченням у причетності до ймовірної фальсифікації пропозицій на тендері, проведеному 2015 року.

31 січня у Стамбулі сталась сутичка між поліцією і протестувальниками, які прийшли до будівлі суду, щоб висловити свою підтримку Імамоглу.