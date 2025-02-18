Трамп: американские военные ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Американские военные ударили по одному из лидеров международной террористической организации "Аль-Каида" на территории Сирии.

Об этом написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп, передает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что в течение выходных американские военные нанесли высокоточный авиаудар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии.

Он отметил, что лидер террористов взаимодействовал с "Аль-Каидой" по всему региону.

Скриншот: Х

Трамп поздравил главу Центрального командования Вооруженных сил США Майкла Куриллу и военных летчиков с успешной операцией.

20 декабря Центральное командование Вооруженных сил США заявило о ликвидации лидера "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии.

А в начале февраля американские военные уничтожили пять боевиков ИГИЛ в результате высокоточного авиаудара в Ираке.