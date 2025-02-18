В Австрії кажуть, що підозрюваний сирієць радикалізувався через TikTok перед нападом

В Австрії кажуть, що сирійський біженець, якого підозрюють у вбивстві підлітка та пораненні кількох людей, швидко радикалізувався, користуючись популярним застосунком TikTok.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані правоохоронців, пише "Європейська правда".

Як розповів агентству представник прокуратури, 23-річний сирійський біженець, який, як вважають, вбив підлітка і поранив ще п'ятьох людей на вихідних в австрійському містечку Філлах, швидко радикалізувався, користуючись TikTok.

Підозрюваний, ідентифікований як Ахмад Г., мав у своїй квартирі прапор бойовиків "Ісламської держави", але раніше не привертав уваги австрійської влади.

"Він радикалізувався протягом трьох місяців. Не через якусь іншу особу, а через особистий контакт в інтернеті. Очевидно, що він просто подивився відео і вирішив вчинити цей акт. Не було жодної іншої людини, яка б сказала: "Зроби це!" – розповів представник правоохоронного органу агентству.

Він також зазначив, що підозрюваний сам це підтверджує і каже, що "дивився відео, а потім вирішив, що хоче приєднатися до ІДІЛ".

За словами представника прокуратури, підозрюваний прибув до Австрії у 2019 році і хотів поїхати до Німеччини з підробленим посвідченням особи, щоб німецька влада не відмовила йому у наданні притулку, оскільки він вже перебував у безпечній третій країні, Австрії.

А речник Міністерства внутрішніх справ Австрії повідомив, що підозрюваний провів чотири дні під вартою в Німеччині в травні минулого року за те, що не зміг сплатити штраф за підробку документа, але не сказав, що це був за документ.

Минулого тижня напад, схожий на ісламістський теракт, стався у Мюнхені – нападник-водій навмисно в'їхав у натовп демонстрантів. Він виявився громадянином Афганістану.

Через два дні після подій від отриманих важких травм померли дворічна дівчинка і 37-річна жінка.