В Австрии говорят, что подозреваемый сириец радикализировался через TikTok перед нападением

В Австрии говорят, что сирийский беженец, которого подозревают в убийстве подростка и ранении нескольких человек, быстро радикализировался, пользуясь популярным приложением TikTok.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные правоохранителей, пишет "Европейская правда".

Как рассказал агентству представитель прокуратуры, 23-летний сирийский беженец, который, как полагают, убил подростка и ранил еще пять человек в выходные в австрийском городке Филлах, быстро радикализировался, пользуясь TikTok.

Подозреваемый, идентифицированный как Ахмад Г., имел в своей квартире флаг боевиков "Исламского государства", но ранее не привлекал внимания австрийских властей.

"Он радикализировался в течение трех месяцев. Не через какое-то другое лицо, а через личный контакт в интернете. Очевидно, что он просто посмотрел видео и решил совершить этот акт. Не было ни одного другого человека, который бы сказал: "Сделай это!" – рассказал представитель правоохранительного органа агентству.

Он также отметил, что подозреваемый сам это подтверждает и говорит, что "смотрел видео, а потом решил, что хочет присоединиться к ИГИЛ".

По словам представителя прокуратуры, подозреваемый прибыл в Австрию в 2019 году и хотел поехать в Германию с поддельным удостоверением личности, чтобы немецкие власти не отказали ему в предоставлении убежища, поскольку он уже находился в безопасной третьей стране, Австрии.

А представитель Министерства внутренних дел Австрии сообщил, что подозреваемый провел четыре дня под стражей в Германии в мае прошлого года за то, что не смог уплатить штраф за подделку документа, но не сказал, что это был за документ.

На прошлой неделе нападение, похожее на исламистский теракт, произошло в Мюнхене – нападавший-водитель намеренно въехал в толпу демонстрантов. Он оказался гражданином Афганистана.

Через два дня после событий от полученных тяжелых травм скончались двухлетняя девочка и 37-летняя женщина.