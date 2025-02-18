Лавров відкинув коментарі Сікорського про плани США щодо України як "фейкові"

Очільник російського Міністерства закордонних справ Сергєй Лавров відреагував на слова глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про те, що у США нібито є неортодоксальна тактика для врегулювання війни Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це Лавров сказав на брифінгу в Ер-Ріяді у вівторок після переговорів з делегацією США.

У Лаврова запитали, чи має він інформацію про триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди, який публікували Fox News.

"Я не бачив цієї інформації. Але сьогодні знайшов посилання на заяву міністра закордонних справ Польщі Радека Сікорського, який розповідав десь у кулуарах Мюнхена про те, що він зустрічався з представником США (з питань України та Росії. – Ред.) Кітом Келлогом. І Келлог поінформував його про якийсь план врегулювання, там не було сказано – три пункти чи чотири", – сказав він.

Лавров заявив, що Сікорський, коментуючи цей план, сказав, що не може розкрити деталі, план нетиповий, але може бути вельми цікавим.

"Я запитав сьогодні у (держсекретаря США Марко) Рубіо і (радника президента з національної безпеки Майка) Волца, що це означає. Вони сказали, що це фейк", – додав очільник МЗС РФ.

16 лютого Сікорський заявив, що США поділилися з ним своїми планами щодо України. Тоді він сказав, що американська тактика переговорів дає йому "надію", навіть якщо вона є "неортодоксальною".

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.