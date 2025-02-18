Лавров отверг комментарии Сикорского о планах США по Украине как "фейковые"

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что у США якобы есть неортодоксальная тактика для урегулирования войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Лавров сказал на брифинге в Эр-Рияде во вторник после переговоров с делегацией США.

У Лаврова спросили, есть ли у него информация о трехэтапном мирном плане по Украине, включающем прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения, который публиковали Fox News.

"Я не видел этой информации. Но сегодня нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США (по вопросам Украины и России. – Ред.) Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о каком-то плане урегулирования, там не было сказано – три пункта или четыре", – сказал он.

Лавров заявил, что Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным.

"Я спросил сегодня у (госсекретаря США Марко) Рубио и (советника президента по национальной безопасности Майка) Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк", – добавил глава МИД РФ.

16 февраля Сикорский заявил, что США поделились с ним своими планами по Украине. Тогда он сказал, что американская тактика переговоров дает ему "надежду", даже если она "неортодоксальна".

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.