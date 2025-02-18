Премʼєр Чехії прокоментував розслідування чеського збору на дрони Україні

Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала запросив представників асоціації Skupina D, яка збирає кошти на дрони для України та проти якої ведеться розслідування, на зустріч із посадовцями Міністерства оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіала сказав у коментарі ČTK.

Премʼєр Чехії заявив, що побачив "різні спекуляції" у ЗМІ стосовно збору на дрони для українського війська.

"Оскільки я вважаю ініціативи на підтримку України важливими, я вирішив скликати наступного вівторка (26 лютого. – Ред.) зустріч Міністерства оборони з представниками Skupina D, щоб прояснити питання, які були порушені в ЗМІ", – додав він.

Президент Чехії Петр Павел своєю чергою закликав до швидкого і прозорого розслідування підозр, пов'язаних із експортом безпілотників, водночас застерігши від спекуляцій на цьому питанні.

На початку лютого чеські ЗМІ повідомили, що дрони, які асоціація Skupina D збирала в межах проєкту Nemesis, нібито були перевезені в Україну з порушенням чеського законодавства – участь у цьому брали чеські військові, що не мали відповідного дозволу.

У результаті військова поліція Чехії почала розслідування стосовно "можливого несанкціонованого поводження з майном Міністерства оборони і можливого використання військовослужбовців за межами завдань збройних сил".

Станом на грудень 2024 року в межах чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні зібрали понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро).