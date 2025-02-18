Премьер Чехии прокомментировал расследование чешского сбора на дроны Украине

Чешский премьер-министр Петр Фиала пригласил представителей ассоциации Skupina D, которая собирает средства на дроны для Украины и против которой ведется расследование, на встречу с должностными лицами Министерства обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фиала сказал в комментарии ČTK.

Премьер Чехии заявил, что увидел "различные спекуляции" в СМИ относительно сбора на дроны для украинской армии.

"Поскольку я считаю инициативы в поддержку Украины важными, я решил созвать в следующий вторник (26 февраля. – Ред.) встречу Министерства обороны с представителями Skupina D, чтобы прояснить вопросы, которые были подняты в СМИ", – добавил он.

Президент Чехии Петр Павел в свою очередь призвал к быстрому и прозрачному расследованию подозрений, связанных с экспортом беспилотников, одновременно предостерегая от спекуляций на этом вопросе.

В начале февраля чешские СМИ сообщили, что дроны, которые ассоциация Skupina D собирала в рамках проекта Nemesis, якобы были перевезены в Украину с нарушением чешского законодательства – участие в этом принимали чешские военные, не имевшие соответствующего разрешения.

В результате военная полиция Чехии начала расследование в отношении "возможного несанкционированного обращения с имуществом Министерства обороны и возможного использования военнослужащих за пределами задач вооруженных сил".

По состоянию на декабрь 2024 года в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине собрали более 203 миллионов крон (более 8 млн евро).