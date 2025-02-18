У Дрездені призупинили знесення обваленого мосту через нові тріщини в конструкції

Знесення обваленого мосту Карола в Дрездені наразі призупинено – нові тріщини в конструкції унеможливлюють подальші роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Встановлена система моніторингу звукової емісії виявила сьогодні вранці тріщини попереднього напруження сталі на середній опорі D в секціях мосту A і B", – повідомила міська адміністрація.

Вони не були безпосередньо зачеплені обвалом восени 2024 року. Зараз проводиться оцінка нової небезпечної ситуації з метою подальшого знесення.

Корозійне розтріскування під впливом вологи вважається основною причиною обвалу секції С. На думку експертів, це, в поєднанні з втомою матеріалу від навантаження, призвело до того, що численні тяги на мосту вийшли з ладу і втратили свою міцність.

Прохід під конструкцією був знову відкритий для внутрішнього судноплавства лише три тижні тому, але з обмеженнями. "Від сьогоднішнього ранку він знову повністю закритий", – повідомив заступник керівника Управління водних шляхів і судноплавства на Ельбі в Дрездені Хелко Френер.

За словами Френера, тепер слід дочекатися висновків замовленої інженерної фірми. Вона має оцінити, чи витримає міст, який частково обвалився кілька місяців тому, і чи можна буде знову пропускати судна.

Після обвалу мосту Карола в ніч на 11 вересня внутрішнє судноплавство на цій ділянці було перервано на п'ять місяців. З початку лютого прохід був відкритий для комерційного судноплавства після попереднього повідомлення – з вівторка має бути можливий вільний проїзд в односторонньому режимі.

В районі обваленого мосту вже двічі знаходили бомби часів другої світової війни.