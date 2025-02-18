В Дрездене приостановили снос обвалившегося моста из-за новых трещин в конструкции

Снос обрушившегося моста Карола в Дрездене пока приостановлен – новые трещины в конструкции делают невозможным дальнейшие работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Установленная система мониторинга звуковой эмиссии обнаружила сегодня утром трещины предварительного напряжения стали на средней опоре D в секциях моста A и B", – сообщила городская администрация.

Они не были непосредственно затронуты обвалом осенью 2024 года. Сейчас проводится оценка новой опасной ситуации с целью дальнейшего сноса.

Коррозионное растрескивание под воздействием влаги считается основной причиной обвала секции С. По мнению экспертов, это, в сочетании с усталостью материала от нагрузки, привело к тому, что многочисленные тяги на мосту вышли из строя и потеряли свою прочность.

Проход под конструкцией был вновь открыт для внутреннего судоходства лишь три недели назад, но с ограничениями. "С сегодняшнего утра он снова полностью закрыт", – сообщил заместитель руководителя Управления водных путей и судоходства на Эльбе в Дрездене Хелко Френер.

По словам Френера, теперь следует дождаться выводов заказанной инженерной фирмы. Она должна оценить, выдержит ли мост, который частично обвалился несколько месяцев назад, и можно ли будет снова пропускать суда.

После обвала моста Карола в ночь на 11 сентября внутреннее судоходство на этом участке было прервано на пять месяцев. С начала февраля проход был открыт для коммерческого судоходства после предварительного уведомления – со вторника должен быть возможен свободный проезд в одностороннем режиме.

В районе обвалившегося моста уже дважды находили бомбы времен второй мировой войны.