Reuters: Зеленський не поїхав у Ер-Ріяд, щоб не легітимізувати зустріч США і РФ

Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати легітимності зустрічі між посадовцями США та Росії в Ер-Ріяді.

Про це агентству Reuters повідомили два поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Перебуваючи з візитом у Туреччині, Зеленський заявив, що його не запросили на зустріч між американською та російською делегаціями до Саудівської Аравії.

Він також додав, що відклав візит до королівства, який спочатку був запланований на середу, до 10 березня, заявивши, що "не хоче збігів".

"(Україна. – Ред.) не хотіла, щоб те, що відбулося в Ер-Ріяді, виглядало легітимним", – сказало Reuters одне з джерел.

У вівторок відбулись переговори РФ та США у Саудівській Аравій, де сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.