Очільниця дипломатії ЄС розповіла про особливості переговорів з командою Трампа

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас розповіла про особливості переговорів із командою американського президента Дональда Трампа.

Про це з посиланням на її інтерв’ю Euractiv пише "Європейська правда".

Головну дипломатку ЄС запитали, які запевнення ЄС отримав від американської сторони, що мирні переговори не будуть включати в себе більш широку реструктуризацію європейської архітектури безпеки. У відповідь Каллас сказала, що європосадовці отримують від американської сторони вкрай різні повідомлення.

"Ми зустрічалися з багатьма американцями, і, загалом, на різних зустрічах ми отримували різні меседжі, навіть від одних і тих же людей. Як це все розуміти – це, звичайно, питання. Те, що вони кажуть нам на зустрічах, це те, що вони ні на що подібне не погодяться", – розповіла вона.

Каллас зазначила, що оскільки співрозмовників з американського боку багато – ЄС потрібно пристосовуватися до нових способів роботи з новою адміністрацією, щоб розуміти всі меседжі.

"Американці запевняли нас на кожній зустрічі, що вони віддані Європі і хочуть працювати разом. Вони віддані НАТО і розуміють занепокоєння Європи щодо безпеки", – запевнила вона.

Нагадаємо, 18 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американська сторона запевнила його у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно.

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився.

А 19 лютого Трамп запевнив, що не збирається виводити американський військовий контингент, розміщений в європейських країнах.