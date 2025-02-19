Глава дипломатии ЕС рассказала об особенностях переговоров с командой Трампа

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас рассказала об особенностях переговоров с командой американского президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на ее интервью Euractiv пишет "Европейская правда".

Главного дипломата ЕС спросили, какие заверения ЕС получил от американской стороны, что мирные переговоры не будут включать в себя более широкую реструктуризацию европейской архитектуры безопасности. В ответ Каллас сказала, что еврочиновники получают от американской стороны крайне разные сообщения.

"Мы встречались со многими американцами, и, в общем, на разных встречах мы получали разные месседжи, даже от одних и тех же людей. Как это все понимать – это, конечно, вопрос. То, что они говорят нам на встречах, это то, что они ни на что подобное не согласятся", – рассказала она.

Каллас отметила, что поскольку собеседников с американской стороны много – ЕС нужно приспосабливаться к новым способам работы с новой администрацией, чтобы понимать все месседжи.

"Американцы уверяли нас на каждой встрече, что они преданы Европе и хотят работать вместе. Они преданы НАТО и понимают беспокойство Европы по поводу безопасности", – заверила она.

Напомним, 18 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская сторона заверила его в отсутствии намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО не могут считать, что США будут присутствовать в Европе вечно.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что период, когда Европа могла полагаться на американские войска для обеспечения своей безопасности, закончился.

А 19 февраля Трамп заверил, что не собирается выводить американский военный контингент, размещенный в европейских странах.