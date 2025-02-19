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Сибіга: ніхто не може змусити Україну здатись

Новини — Середа, 19 лютого 2025, 18:33 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжить свою боротьбу проти російської агресії попри будь-який зовнішній тиск.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що Україна вже три роки перебуває в умовах тотальної війни та витримала "найжахливішу військову атаку в сучасній історії Європи".

"Український народ та його президент відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоїмо своє право на існування", – додав глава МЗС.

Допис Сибіги зʼявився в той час, коли президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором", оскільки він нібито відмовляється від проведення виборів.

Крім того, Трамп опублікував пост із неправдивими заявами про допомогу Україні, у якому, зокрема, похвалився "успішними переговорами" з Росією.

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