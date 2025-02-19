Рютте розповів Зеленському про розмови з Келлогом та європейцями у Парижі

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Рютте розповів, що поінформував Зеленського про останні розмови в штаб-квартирі НАТО та у Парижі.

"Щойно поінформував Володимира Зеленського про гарний обмін думками в НАТО зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом про майбутні мирні переговори, з європейцями в Парижі про те, як вони можуть сприяти тривалому миру, і про те, як ми можемо зберегти Україну сильною на всіх етапах", – написав генсек.

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ.

Варто зазначити, що візит Келлога відбувається на тлі переговорів російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, на які не було запрошено Україну.

Перед цим 17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт європейських країн. Президент Франції Емманюель Макрон ініціював цю зустріч після того, як Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

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