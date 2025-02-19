Рютте рассказал Зеленскому о разговорах с Келлогом и европейцами в Париже

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Рютте рассказал, что проинформировал Зеленского о последних разговорах в штаб-квартире НАТО и в Париже.

"Только что проинформировал Владимира Зеленского о хорошем обмене мнениями в НАТО со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом о предстоящих мирных переговорах, с европейцами в Париже о том, как они могут способствовать длительному миру, и о том, как мы можем сохранить Украину сильной на всех этапах", – написал генсек.

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в среду, 19 февраля, приехал в Киев.

Стоит отметить, что визит Келлога происходит на фоне переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, на которые не была приглашена Украина.

Перед этим 17 февраля в Париже состоялся экстренный саммит европейских стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал эту встречу после того, как Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

По итогам саммита Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.

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