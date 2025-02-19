Руководство Рады впервые встретилось с ультраправым спикером парламента Австрии

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в среду, 19 февраля, провела встречу с первым ультраправым спикером Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцом.

Об этом Кондратюк написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Вице-спикер подчеркнула, что это – первая очная встреча руководства Верховной Рады с новым спикером австрийского парламента.

По словам Кондратюк, Украина благодарна Австрии за гуманитарную и финансовую помощь и поддержку украинских беженцев, а также рассчитывает на поддержку членства Украины в ЕС и открытие первых переговорных кластеров.

"Для Австрии Украина всегда была и остается чем-то особенным. Наш военный нейтралитет запрещает нам посылать хотя бы одну пулю, но ничто не запретит нам участвовать в восстановлении Украины и гуманитарной помощи", – подчеркнул Розенкранц на встрече.

Вальтер Розенкранц был избран спикером Национального совета Австрии в октябре 2024 года. Он – первый представитель ультраправой Партии свободы (FPÖ), который занял эту должность.

Розенкранц, политик и юрист, был членом Национального совета от Партии свободы Австрии 11 лет. Он был председателем парламентской группы FPÖ в Нацсовете с 2017 по 2019 год и занимал должность лидера FPÖ в Нижней Австрии. В 2019 году он стал одним из трех национальных омбудсменов.

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