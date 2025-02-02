В Италии оппозиция требует отставки Мелони после третьей неудачи ее миграционного плана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подверглась критике со стороны политической оппозиции в субботу после того, как итальянские судьи в третий раз отклонили ее план принимать в Албании до 3 000 искателей убежища в месяц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Корабль береговой охраны должен был вернуть 43 африканских и южноазиатских мигрантов из центра содержания в албанском городе Гядер в итальянский порт Бари по приказу Римского апелляционного суда, который в пятницу постановил, что эти лица, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены, не могут содержаться за рубежом.

"Джорджа Мелони должна уйти в отставку", – заявила итальянским СМИ Элли Шляйн, лидер левой Демократической партии, жалуясь на то, что проект обошелся уже около в 1 миллиард евро.

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"Центры в Албании не работают и не будут работать. Они являются громким провалом", – сказала Шляйн.

Решение суда является "подтверждением того, что центры содержания в Албании работают в условиях полной нелегальности [и] являются надгробием для миграционной политики правительства Мелони", добавил Риккардо Маги из либеральной партии "Больше Европы".

Согласно решению суда, тот факт, что страны происхождения мигрантов являются потенциально опасными, делает их непригодными для участия в программе ускоренной обработки, которая имеет целью быструю депортацию тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены.

Это уже третье такое решение за год. В октябре иммиграционное подразделение Римского суда отклонило содержание 12 мигрантов в албанских центрах, а в ноябре заблокировало содержание еще одной группы из семи человек.

В то же время план вызвал широкую критику со стороны оппозиционных политиков, а также правозащитных организаций и экспертов по вопросам права.

"Такое ощущение, что итальянское правительство считает себя выше закона, – утверждает Франческа Д'Антуано из Volt Europe, посетившая центр в Гядере в конце прошлого года.

"Они не делают разницы между собственным политическим мандатом, полученным на выборах, и уважением к институциональной архитектуре, которая лежит в основе нашей демократии, и которая проходит, например, через распределение власти", – сказала Д'Антуано.