Премьер Чехии не видит оснований возобновлять межправительственные консультации со Словакией

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, для восстановления чешско-словацких межправительственных консультаций нет ни условий, ни причин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Причиной является текущая внешнеполитическая деятельность словацкого правительства во главе с Робертом Фицо, например, его переговоры с лидером России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что в этой ситуации и учитывая внешнеполитическую деятельность Словакии, такой формат не был бы уместным. Я пока не вижу для этого ни причин, ни условий", – сказал Фиала относительно возможности возобновления межправительственных консультаций через год после их замораживания.

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Он сообщил, что премьер-министры и министры обеих стран ведут переговоры на двусторонней основе, и он должен встретиться с Фицо в рамках переговоров ЕС в Брюсселе в понедельник.

Фиала неоднократно отвергал обвинения Фицо в пятницу о том, что чешская политическая и медийная сцена вмешивается во внутренние политические дела Словакии, как "совершенно неуместные и неправильные".

"Я не вмешиваюсь во внутренние дела Словакии, как и никто из моих коллег", – сказал чешский премьер-министр. Он отметил, что, в отличие от экс-премьера Андрея Бабиша, никому в Словакии не рекомендовал, за кого голосовать.

Однако премьер подчеркнул, что имеет право комментировать внешнюю деятельность словацкого правительства, которая может угрожать чешским интересам.

"Я слышу больше критики в адрес Брюсселя, чем критики в адрес Москвы, мне это кажется странным", – сказал Фиала, отвечая на вопрос, считает ли он Фицо пророссийским политиком.

По мнению чешского премьера, словацкий премьер имеет внешнеполитическую идею, "которая не соответствует нашим интересам, безопасности, стратегическим, экономическим". Фиала добавил, что с легкостью повторит это Фицо в понедельник.

В понедельник Фицо обвинил чешских политиков во вмешательстве в словацкие дела. Тогда он заявил, что целью нападений на него, которые распространяются в Чехии, является, главным образом, очернение бывшего премьер-министра и лидера ANO Андрея Бабиша. Движение лидирует в опросах накануне парламентских выборов, которые состоятся осенью.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о приостановлении чешско-словацких межправительственных консультаций в прошлом году, вскоре после встречи глав МИД Словакии и России.