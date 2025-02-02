У Берліні і Дрездені стались чотири напади правих екстремістів

У Берліні та Дрездені за останні дні сталося щонайменше чотири публічні напади підозрюваних правих екстремістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Перший випадок стався у п'ятницю, коли двоє молодих людей напали на чоловіка на Берлінській кільцевій залізниці і побили його.

За даними берлінської поліції, 22-річний потерпілий їхав кільцевою лінією S42 близько 17:30, коли двоє нападників сіли в потяг на станції Осткройц. Молоді люди попросили чоловіка зняти антирасистську наліпку з рюкзака.

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Коли він відмовився, йому почали погрожувати. Один з молодиків спочатку вдарив 22-річного хлопця долонею в обличчя. Потім обидва нападники почали бити чоловіка ногами.

Коли поїзд зупинився на станції Ландсбергер Алле, молодики вигукнули антиконституційне гасло і віддали так зване гітлерівське вітання, після чого зникли в невідомому напрямку. Нападники втекли непоміченими. Потерпілий подав заяву про нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень.

Трохи пізніше, близько 22:40, невідомі нападники напали на канадця з азіатським корінням на залізничній станції Клостерштрассе в Берлін-Мітте. За попередніми даними поліції, двоє чоловіків у масках вдарили 25-річного канадця ногою в живіт і зробили антиконституційний жест.

Після цього чоловік, на якого напали, пересів у інший вагон разом зі своїм супутником. Однак нападники переслідували його на станції метро Senefelderplatz і знову напали на нього. За словами поліції, вони вдарили чоловіка в обличчя і ображали його расистськими висловлюваннями. Вони також вигукували антиконституційні гасла.

Лише коли втрутилися двоє свідків, нападники відпустили чоловіка і втекли. Потерпілий отримав травми голови. Подальше розслідування в обох випадках взяла на себе Державна поліція охорони при Управлінні кримінальної поліції.

У Дрездені 33-річний зловмисник-одинак ображав на расовому ґрунті, погрожував і нападав на торговців. За даними поліції, у п'ятницю ввечері він спочатку заговорив з будівельниками і зробив расистські коментарі. Потім він вдарив 36-річного чоловіка, а його колезі погрожував ножем і петардою.

Робітники здолали чоловіка і утримували його до прибуття поліції. Він також вигукував расистські образи на адресу поліцейських.

Зараз поліція розслідує справу проти німця за підбурювання, нанесення тілесних ушкоджень, образу і погрози.

У четвер ввечері поліція Дрездена вже взяла під варту 44-річного чоловіка, який, як повідомляється, побив двох сирійців і ображав їх расистськими образами. Коли поліцейські наказали ймовірному нападнику покинути місце події, він відмовився і продовжував ображати жертв і поліцейських. Після цього його взяли під варту, і наразі триває слідство.

Нагадаємо, минулого року поліція виявила 218 політично мотивованих нападів на притулки для біженців по всій Німеччині – значно більше злочинів, ніж у попередньому році.

А у вересні 2024 року у німецькій землі Бранденбург на перших шпальтах газет з'явилася інформація про акт на расовому ґрунті: тамтешній притулок для біженців був обмазаний свинячою кров'ю.