В Берлине и Дрездене произошли четыре нападения правых экстремистов

В Берлине и Дрездене за последние дни произошло по меньшей мере четыре публичных нападения подозреваемых правых экстремистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Первый случай произошел в пятницу, когда двое молодых людей напали на мужчину на Берлинской кольцевой железной дороге и избили его.

По данным берлинской полиции, 22-летний пострадавший ехал по кольцевой линии S42 около 17:30, когда двое нападавших сели в поезд на станции Осткройц. Молодые люди попросили мужчину снять антирасистскую наклейку с рюкзака.

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Когда он отказался, ему начали угрожать. Один из молодых людей сначала ударил 22-летнего парня ладонью в лицо. Затем оба нападавших начали избивать мужчину ногами.

Когда поезд остановился на станции Ландсбергер Алле, молодые люди выкрикнули антиконституционный лозунг и отдали так называемое гитлеровское приветствие, после чего скрылись в неизвестном направлении. Нападавшие скрылись незамеченными. Пострадавший подал заявление о нанесении ему тяжких телесных повреждений.

Чуть позже, около 22:40, неизвестные нападавшие напали на канадца с азиатскими корнями на железнодорожной станции Клостерштрассе в Берлин-Митте. По предварительным данным полиции, двое мужчин в масках ударили 25-летнего канадца ногой в живот и сделали антиконституционный жест.

После этого мужчина, на которого напали, пересел в другой вагон вместе со своим спутником. Однако нападавшие преследовали его на станции метро Senefelderplatz и снова напали на него. По словам полиции, они ударили мужчину в лицо и оскорбляли его расистскими высказываниями. Они также выкрикивали антиконституционные лозунги.

Лишь когда вмешались двое свидетелей, нападавшие отпустили мужчину и скрылись. Пострадавший получил травмы головы. Дальнейшее расследование в обоих случаях взяла на себя Государственная полиция охраны при Управлении криминальной полиции.

В Дрездене 33-летний злоумышленник-одиночка оскорблял на расовой почве, угрожал и нападал на торговцев. По данным полиции, в пятницу вечером он сначала заговорил со строителями и сделал расистские комментарии. Затем он ударил 36-летнего мужчину, а его коллеге угрожал ножом и петардой.

Рабочие одолели мужчину и удерживали его до прибытия полиции. Он также выкрикивал расистские оскорбления в адрес полицейских.

Сейчас полиция расследует дело против немца за подстрекательство, нанесение телесных повреждений, оскорбление и угрозы.

В четверг вечером полиция Дрездена уже взяла под стражу 44-летнего мужчину, который, как сообщается, избил двух сирийцев и оскорблял их расистскими оскорблениями. Когда полицейские приказали предполагаемому нападавшему покинуть место происшествия, он отказался и продолжал оскорблять жертв и полицейских. После этого его взяли под стражу, и сейчас продолжается следствие.

Напомним, в прошлом году полиция обнаружила 218 политически мотивированных нападений на приюты для беженцев по всей Германии – значительно больше преступлений, чем в предыдущем году.

А в сентябре 2024 года в немецкой земле Бранденбург на первых полосах газет появилась информация об акте на расовой почве: тамошний приют для беженцев был обмазан свиной кровью.