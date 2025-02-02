Шольц закликав не розділяти світ торговими бар’єрами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю заявив, що важливо не розділяти світ новими торговими бар'єрами, оскільки від глобалізації виграють усі, після того, як президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти Мексики, Канади та Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Раніше Трамп також погрожував Європейському Союзу тарифами, але поки що не запровадив їх. Відповідаючи на питання про можливі заходи у відповідь з боку ЄС, Шольц сказав, що Євросоюз має "простір для дій" як велика економічна сила.

"Ми будемо намагатися продовжувати економічні відносини разом з перспективою співпраці та кооперації", – сказав канцлер-соціал-демократ після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Чекерсі, заміській резиденції прем'єр-міністрів на північний захід від Лондона.

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Фрідріх Мерц, лідер опозиції і фаворит на посаду наступного канцлера, раніше також висловив занепокоєння з приводу тарифів. "Тарифи ніколи не були гарною ідеєю для вирішення конфліктів у торговельній політиці", – сказав він на з'їзді своєї консервативної партії ХДС напередодні виборів 23 лютого.

Мерц заявив, що вартість тарифів в кінцевому підсумку ляже на плечі американських споживачів і, таким чином, викличе опір в країні, додавши, що Європейський Союз тепер повинен об'єднано вступити в переговори з США.

Згідно з опитуваннями, економіка є одним з головних питань, що турбують німецьких виборців, оскільки експортно-орієнтована країна, відома своїм автомобільним сектором, вже два роки поспіль бореться зі стагнацією економічного зростання.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи проти ЄС, заявив, що ситуація дуже серйозна.

Європейський Союз заявив, що вживе необхідних заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп вирішить запровадити тарифи проти європейського імпорту.

Коментар речника ЄС зʼявився після останніх заяв Трампа, який підтвердив намір запровадити тарифи проти ЄС слідом за Мексикою, Канадою та Китаєм.