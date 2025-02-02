Шольц призвал не разделять мир торговыми барьерами

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье заявил, что важно не разделять мир новыми торговыми барьерами, поскольку от глобализации выиграют все, после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы против Мексики, Канады и Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ранее Трамп также угрожал Европейскому Союзу тарифами, но пока не ввел их. Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны ЕС, Шольц сказал, что Евросоюз имеет "пространство для действий" как большая экономическая сила.

"Мы будем пытаться продолжать экономические отношения вместе с перспективой сотрудничества и кооперации", – сказал канцлер-социал-демократ после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Чекерси, загородной резиденции премьер-министров к северо-западу от Лондона.

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Фридрих Мерц, лидер оппозиции и фаворит на пост следующего канцлера, ранее также выразил беспокойство по поводу тарифов. "Тарифы никогда не были хорошей идеей для решения конфликтов в торговой политике", – сказал он на съезде своей консервативной партии ХДС накануне выборов 23 февраля.

Мерц заявил, что стоимость тарифов в конечном итоге ляжет на плечи американских потребителей и, таким образом, вызовет сопротивление в стране, добавив, что Европейский Союз теперь должен объединенно вступить в переговоры с США.

Согласно опросам, экономика является одним из главных вопросов, беспокоящих немецких избирателей, поскольку экспортно-ориентированная страна, известная своим автомобильным сектором, уже два года подряд борется со стагнацией экономического роста.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против ЕС, заявил, что ситуация очень серьезная.

Европейский Союз заявил, что примет необходимые ответные меры, если президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы против европейского импорта.

Комментарий представителя ЕС появился после последних заявлений Трампа, который подтвердил намерение ввести тарифы против ЕС вслед за Мексикой, Канадой и Китаем.