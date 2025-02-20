В Литве говорят, что пока нет признаков того, что США готовятся к выводу войск из Балтии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты готовятся вывести американские войска из стран Балтии.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа заявил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, каким может быть участие США в Европе.

"Таких признаков нет. Да, продолжаются дискуссии о том, каким может быть участие США в Европе, но я думаю, что наши партнеры хорошо понимают, что восточный фланг НАТО, его безопасность является, возможно, краеугольным камнем безопасности НАТО, потому что именно здесь находятся риски, связанные с деятельностью агрессоров", – сказал он.

Литовский лидер акцентировал, что нужно беречь трансатлантическое сотрудничество как зеницу ока.

"Организация НАТО является важнейшим механизмом нашей коллективной обороны", – подчеркнул он.

Напомним, 18 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская сторона заверила его в отсутствии намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Гегсет заявил, что союзники по НАТО не могут считать, что США будут присутствовать в Европе вечно.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что период, когда Европа могла полагаться на американские войска для обеспечения своей безопасности, закончился.

А 19 февраля Трамп заверил, что не собирается выводить американский военный контингент, размещенный в европейских странах.