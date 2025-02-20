Азербайджан наказав закрити місцеву редакцію BBC News
Уряд Азербайджану розпорядився призупинити роботу азербайджанської редакції BBC News у столиці країни Баку.
Про це сам мовник повідомив у четвер, 20 лютого, передає "Європейська правда".
BBC оголосило, що ухвалило "непросте рішення" закрити свій офіс в Азербайджані після того, як отримало усну вказівку від Міністерства закордонних справ країни.
Мовник додав, що його працівники в Баку призупинили журналістську діяльність, поки чекають розʼяснень від влади.
"Ми глибоко шкодуємо про цей обмежувальний крок проти свободи преси, який перешкоджатиме нашій здатності вести репортажі з Азербайджану для нашої аудиторії в країні і за її межами", – йдеться в заяві BBC.
Азербайджанська редакція BBC News працює в Баку з 1994 року – спочатку як радіо, а потім в онлайн-форматах. За даними мовника, щотижня її матеріали охоплюють у середньому мільйон людей.
Правозахисні організації давно критикують Азербайджан через утиски свободи слова, що влада в Баку заперечує.
За даними неурядової організації "Репортери без кордонів", в азербайджанських вʼязницях перебувають щонайменше 20 незалежних журналістів.
Минулого року Азербайджан пішов на конфронтацію з Радою Європи, вийшовши з її Парламентської асамблеї.
Генеральний секретар РЄ Ален Берсе, однак, вважає, що Азербайджан, на відміну від Росії, ще не пройшов точку неповернення для виходу з організації.