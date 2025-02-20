Азербайджан приказал закрыть местную редакцию BBC News

Правительство Азербайджана распорядилось приостановить работу азербайджанской редакции BBC News в столице страны Баку.

Об этом сам вещатель сообщил в четверг, 20 февраля, передает "Европейская правда".

BBC объявило, что приняло "непростое решение" закрыть свой офис в Азербайджане после того, как получило устное указание от Министерства иностранных дел страны.

Вещатель добавил, что его сотрудники в Баку приостановили журналистскую деятельность, пока ждут разъяснений от властей.

"Мы глубоко сожалеем об этом ограничительном шаге против свободы прессы, который будет препятствовать нашей способности вести репортажи из Азербайджана для нашей аудитории в стране и за ее пределами", – говорится в заявлении BBC.

Азербайджанская редакция BBC News работает в Баку с 1994 года – сначала как радио, а затем в онлайн-форматах. По данным вещателя, еженедельно ее материалы охватывают в среднем миллион человек.

Правозащитные организации давно критикуют Азербайджан за притеснения свободы слова, что власти в Баку отрицают.

По данным неправительственной организации "Репортеры без границ", в азербайджанских тюрьмах находятся по меньшей мере 20 независимых журналистов.

В прошлом году Азербайджан пошел на конфронтацию с Советом Европы, выйдя из его Парламентской ассамблеи.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, однако, считает, что Азербайджан, в отличие от России, еще не прошел точку невозврата для выхода из организации.