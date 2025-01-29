У Нідерландах затримали трьох підозрюваних у викраденні румунських артефактів

Нідерландська поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні музею Дренте в місті Ассен, під час якого було викрадено дакійські артефакти, що належать Румунії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Підозрюваних у пограбуванні музею з румунськими артефактами затримали в місті Гергюговард на півночі Нідерландів.

Правоохоронці додали, що затримання відбулось "на основі детективного розслідування, відеозаписів з камер спостереження і численних свідчень громадськості".

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Затримані перебувають у повній ізоляції і тому можуть спілкуватися лише зі своїми адвокатами, додала поліція Нідерландів.

У музеї Дренте привітали затримання, але підкреслили, що викрадені артефакти поки не вдалось знайти. Тим часом у поліції не виключили нових арештів.

Нагадаємо, вранці 25 січня група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

У Румунії у звʼязку з інцидентом створили урядову комісію для аналізу ситуації та покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.