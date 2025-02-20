В Нидерландах задержали четвертого подозреваемого в связи с похищением из музея Дренте в городе Ассен золотых артефактов, которые для экспонирования передала Румыния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NL Times.

Арестованным оказался 26-летний мужчина из Гергюговарда – небольшого города в провинции Северная Голландия, что примерно в часе езды к северу от Амстердама.

Полиция дополнительно изъяла электронные устройства для анализа сохраненных на них данных, а также два транспортных средства и предметы одежды, добавили правоохранители.

Остальные трое подозреваемых, которые были задержаны в течение нескольких дней после ограбления, сейчас находятся под стражей. В то же время ключевого подозреваемого, который считается исполнителем преступления, до сих пор не нашли.

Четыре экспоната культурного наследия Румынии, включая золотой шлем "Коцофенешти", были похищены из музея в Ассене на севере Нидерландов в утренние часы субботы 25 января.

Злоумышленники получили доступ в помещение музея Дренте, взорвав дверь, чтобы украсть шлем и три древних золотых браслета, которые были предоставлены на выставку из Национального румынского музея.

В Румынии в связи с инцидентом создали правительственную комиссию для анализа ситуации и наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.