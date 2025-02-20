Сенатор-республіканець, що опирався одіозним рішенням Трампа, піде з політики

Республіканський сенатор від штату Кентуккі Мітч Макконнелл оголосив у четвер, 20 лютого, що не буде балотуватися на наступних виборах у 2026 році, завершуючи свою 40-річну карʼєру в Конгресі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Макконнелл, який вважається одним із найвпливовіших діячів Республіканської партії США за останні пів століття, оголосив про своє рішення під час виступу в Сенаті.

"Сім разів мої земляки з Кентуккі обирали мене до Сенату… Я не буду просити цієї честі у восьмий раз. Мій нинішній термін в Сенаті буде моїм останнім", – анонсував він.

Макконнелл сказав, що ухвалив рішення не переобиратись у 2026-му минулого року. Таким чином, на момент завершення політичної карʼєри він пропрацює в Сенаті 42 роки.

В останні роки робота Мітча Макконнелла в Конгресі була затьмарена проблемами зі здоров'ям. Крім того, він був одним із небагатьох відвертих противників зростання ізоляціонізму в лавах республіканців, а також активно висловлювався на підтримку України.

Макконнелл – також один із небагатьох серед своїх колег-республіканців, хто голосував проти затвердження в Сенаті міністра оборони Піта Гегсета, директорки Національної розвідки Тульсі Габбард і міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого.

Майже рівно рік тому Макконнелл уже оголосив, що піде у відставку з посади лідера республіканської фракції в Сенаті після 18 років, що стало рекордом для будь-якого партійного лідера в історії США.