Сенатор-республиканец, сопротивлявшийся одиозным решениям Трампа, уйдет из политики

Республиканский сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл объявил в четверг, 20 февраля, что не будет баллотироваться на следующих выборах в 2026 году, завершая свою 40-летнюю карьеру в Конгрессе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Макконнелл, который считается одним из самых влиятельных деятелей Республиканской партии США за последние полвека, объявил о своем решении во время выступления в Сенате.

"Семь раз мои земляки из Кентукки избирали меня в Сенат... Я не буду просить этой чести в восьмой раз. Мой нынешний срок в Сенате будет моим последним", – анонсировал он.

Макконнелл сказал, что принял решение не переизбираться в 2026-м в прошлом году. Таким образом, на момент завершения политической карьеры он проработает в Сенате 42 года.

В последние годы работа Митча Макконнелла в Конгрессе была омрачена проблемами со здоровьем. Кроме того, он был одним из немногих откровенных противников роста изоляционизма в рядах республиканцев, а также активно высказывался в поддержку Украины.

Макконнелл – также один из немногих среди своих коллег-республиканцев, кто голосовал против утверждения в Сенате министра обороны Пита Гегсета, директора Национальной разведки Тульси Габбард и министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

Почти ровно год назад Макконнелл уже объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканской фракции в Сенате после 18 лет, что стало рекордом для любого партийного лидера в истории США.