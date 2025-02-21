Віцеканцлер Німеччини заявив про "зраду й імперіалізм" через перемовини США з РФ без України

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від "Зелених" Роберт Габек заявив про "зраду й імперіалізм" через двосторонні перемовини США і Росії у Саудівській Аравії про Україну без її участі.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Габек обурився тим, як Вашингтон почав прямі перемовини з Москвою стосовно російсько-української війни, та бачить у цьому можливі наміри "поділити Україну", не залучаючи саму Україну до перемовин.

"Те, що вони роблять – це імперіалізм. Це зрада й імперіалізм", – сказав Габек.

Він приєднався до заяв інших німецьких топполітиків про те, що за цих умов обговорювати участь Німеччини у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України поки рано.

"Абсурдно вважати, що ми приймемо і візьмемось забезпечувати будь-що, що нам пред’являть Росія і адміністрація у США", – заявив також Роберт Габек.

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Опитування прогнозують найкращий результат ХДС/ХСС. Втім, останнє опитування показало, що рейтинг цього блоку знизився до мінімуму за останні півтора року.

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